У Бєлгородській області поруч з нафтобазою - "бавовна": у небо здіймається густий чорний дим (фото, відео)

Місцеві жителі інформують про прильоти поруч з нафтобазою.

У Шебікіно Бєлгородської області після обіду 21 жовтня сталася "бавовна". Половина міста залишилася без світла.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

Місцеві мешканці в соцмережі інформують про прильоти поруч із нафтобазою у Шебекіно. Половина міста залишилася без світла. В російських пабліках пишуть про ракетний удар. Як видно з фото, поширених у телеграм-каналах, на місці події спалахнула масштабна пожежа. У небо здіймається густий, чорний дим.

Окрім цього, місцеві жителі Бєлгородської області публікують відео із місця події.

Губернатор Бєлгородської області Гладков заявив, що пожежа сталася на одному з промислових підприємств. Причина - влучання снаряда.

"На одному з промислових підприємств Шебекинського міського округу сталася пожежа внаслідок прямого влучання снаряда. За попередніми даними, є одна постраждала. Бригада медиків уже доставляє її до лікарні. Всі оперативні служби перебувають на місці", - написав він у телеграм.

"Бавовна" в Бєлгороді

У Бєлгородській області від початку повномасштабного вторгнення неспокійно. 16 жовтня у російському Бєлгороді повідомили про вибухи в районі аеропорту. Наразі офіційно невідомо, що там сталося. 15 жовтня у Бєлгороді, можливо, сталася "бавовна" на нафтобазі. У місті лунали гучні вибухи.

14 жовтня російська ракета, яка летіла в напрямку Харкова, з невідомих причин впала на місцеву ТЕС у Бєлгороді. На місці займання виникла пожежа, в деяких районах міста зникло світло.

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