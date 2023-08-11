У Бюро економічної безпеки знову звільнили керівника — нардеп

Попередній директор БЕБ приступив до виконання своїх повноважень лише в квітні цього року.

Обов’язки керівника Бюро економічної безпеки тимчасово виконує заступник директора БЕБ Андрій Пащук.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк з посиланням на власні джерела.

"Декілька джерел підтвердили: попереднє керівництво БЕБ звільнено", - написав він у Telegram.

За його словами, обов'язки керівника тимчасово виконує заступник директора БЕБ Андрій Пащук. "Звичайно без конкурсу", - додав Железняк.

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У попередньому дописі народний депутат зауважив, що 17 квітня 2023 року після звільнення з посади директора БЕБ Вадима Мельника, Бюро економічної безпеки очолив його перший

заступник Едуард Федоров. Але рівно через три місяці він пішов у щорічну оплачувану відпустку.

“Станом на 31 липня 2023 року із відпустки в.о. директора [Федоров] так і не з’явився на роботу, пішовши на лікарняний, а згодом, скоріш за все, напише заяву про звільнення”, - припустив нардеп Железняк.

Схожа історія, за його словами, “відпустка-лікування” також у першого заступника Федорова — Віталія Гагача.

Ярослав Железняк уточнив, що Андрій Пащук від 05 липня 2023 року обіймає посаду заступника директора БЕБ і саме він під час відпустки Федорова підписував документи, як виконувач обов’язків.

За інформацією народного депутата, Андрій Пащук від 1997 до 2017 перебував на службі на оперативних та керівних посадах в правоохоронних органах, а від 2012 працював у МВС як заступник начальника управління Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю.

Нагадаємо, Бюро економічної безпеки (БЕБ) було створено у травні 2021 року. Його завданням є боротьба з усіма злочинами у сфері економіки.

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