У "Центренерго" спростували інформацію про нові відключення світла в Україні

"Центренерго" спростовує повідомлення про графіки відключення світла в Україні на найближчі дні. Жодних вимкнень наразі не планується, енергії вистачає на потреби українців.

Про це йдеться у заяві компанії.

"У ЗМІ з’явилася інформація з посиланням на незалежного члена наглядової ради нашої компанії, Володимира Величка, щодо можливих графіків відключень електроенергії. Очільник Наглядової ради компанії Андрій Гота та генеральний директор Євгеній Гаркавий заявляють, що визначення графіків аварійних відключень — це виключна компетенція НЕК "Укренерго". Заява Володимира Величка є його особистою думкою і не відображає позицію компанії. Юридична служба "Центренерго" наразі розглядає можливість звернення до правоохоронних органів з проханням перевірити мету та обставини, які спричинили публікацію неправдивої інформації під час активної фази осінньо-зимового періоду. Ситуація в енергосистемі стабільна", - йдеться у заяві.

Раніше член наглядової ради "Центренерго" Володимир Величко заявив, що в Україні вже наступного тижня можуть повернути погодинні графіки відключення електроенергії. Він нагадав, що наступного тижня синоптики прогнозують відчутне зниження температури.

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