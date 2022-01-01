У центрі Чернівців водій виїхав на тротуар, ледь не збив пішохода та втік, бо "люди поводились агресивно"

На чоловіка складуть постанову про адміністративне правопорушення.
У центрі Чернівців, на вулиці Івана Франка, 1 січня автомобіліст виїхав на тротуар, протаранив дерева, ледь не збив пішохода та втік. Він пояснив поліції, що йому стало зле за кермом.
Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на речницю патрульної поліції Чернівецької області Юлію Замерзляк.
За даними правоохоронців, чоловік на авто о 21:00 виїхав на тротуар, протаранив дерева та ледь не збив пішохода. Після ДТП чоловік втік. Правоохоронцям він пояснив, що йому стало зле за кермом. А з місця аварії він втік, оскільки пішоходи поводились агресивно.
Поліція встановила, що чоловік на момент аварії був тверезим. Через те, що він втік з місця аварії на нього складуть постанову про адміністративне правопорушення.
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