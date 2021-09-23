У центрі Дніпра авто збило жінку, відкинувши її просто під трамвай (відео)

У центрі Дніпра авто збило жінку, відкинувши її просто під трамвай (відео)

Пішохід впала на рейки перед трамваєм, який рухався.

У центрі Дніпра сталася ДТП за участю пішохода. Легковик збив жінку, а та впала на колію перед трамваєм.

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Про це повідомляє "Дніпро оперативний".

Подія сталася на проспекті Дмитра Яворницького. На автодорозі фургон підрізав автомобіль Geely. Водій останнього різко вивернув кермо вліво і збив жінку, яка стояла на узбіччі.

Від удару 73-річна пенсіонерка відлетіла і впала на рейки просто перед трамваєм, який рухався. На щастя, водій трамвая встиг пригальмувати.

Постраждалу із скаргами на біль в спині доправили до 16 лікарні.

Нагадаємо, що у Луцьку водій на легковику збив водія тролейбуса, який вийшов полагодити несправність.

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