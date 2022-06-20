У центрі Дніпра рятувальники діставали каченят із пастки: зворушливі фото

П'ять маленьких каченят у центрі міста провалилися в решітку каналізаційного стоку, їх дістали рятувальники.

У центрі Дніпра рятувальники діставали каченят із каналізаційного стоку. Подія сталася на вулиці Князя Ярослава Мудрого.

Про це 20 червня розповіли в ДСНС.

До рятувальників звернувся чоловік, який повідомив, що малеча впала у стік. Як каченята опинилися посеред міста, він не уточнив. Однак самостійно звідти вибратись пташенята не змогли б.

Рятувальники відкрили решітку стоку. Каченята перелякались та розбіглись. Щоб їх витягти, надзвичайнику довелося майже залізти у каналізаційний стік.

Зусилля були не марними, працівники ДСНС вилучили п'ять каченят. Їх передали заявнику.

Нагадаємо, у Дніпрі пожежники врятували їжака з пастки. До рятувальників звернулися перехожі, які побачили тварину, що застрягла в трубі на вулиці Агнія Барто.

Фото: Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області

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