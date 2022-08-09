У центрі Дніпра знайшли дитину в відділенні банку: шукають батьків (фото)

Якщо ви володієте інформацією про батьків чи рідних хлопчика, зателефонуйте на 102.

У Дніпрі на вулиці Центральній 8 серпня виявили дитину в відділенні банку. Хлопчик назвався Колесніком Іллею Романовичем, свою дату народження він не пам'ятає.

Про це повідомили в Національній поліції у Дніпропетровській області.

На вигляд дитині приблизно 10 років. Хлопчик був одягнений у червону майку, червоні шорти і червону кепку.

Усім, хто володіє будь-якою інформацією про дитину, його батьків або рідних, просять зателефонувати на лінію 102 або за номером (063) 409 32 07.

Фото: Національна поліція Дніпропетровської області

Нагадаємо, у РАЦСі Дніпра відмовилися реєструвати шлюб бійця ЗСУ та громадянки Російської Федерації.

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