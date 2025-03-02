У центрі Харкова "Шахед" влучив у багатоповерхівку: виникла пожежа, є постраждалий

Загорання сталося на балконі в багатоквартирному будинку.

Пізно увечері в неділю, 2 березня, у центрі міста Харкова російський безпілотник влучив у багатоповерхівку.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Є загорання балкону в багатоквартирному будинку", - написав він.

Міський голова Харкова Ігор Терехов уточнив, що станом на цей час відомо про одного постраждалого.

Нагадаємо, цього дня у Харкові та Дніпрі пролунали вибухи під час оголошеної повітряної тривоги через атаку ворожих ударних безпілотників.

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