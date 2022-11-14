У центрі Херсона урочисто підняли прапор України: Зеленський з місцевими заспівали гімн (відео)

Сьогодні, 14 листопада, на центральній площі звільненого від російських військових Херсона урочисто підняли прапор України. На заході перебував президент Володимир Зеленький.

Відповідне відео з місця події опублікував заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

На ролику помітно, як глава держави разом із присутніми військовими ЗСУ та місцевимим жителями виконують гімн України під час підняття державного прапора у центрі міста.

Звільнення Херсона

У п`ятницю, 11 листопада, Збройні сили України зайшли до Херсона, який понад вісім місяців перебував у російській окупації.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України офіційно заявили, що місто повертається під контроль України.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що українські військові доклали чимало зусиль, щоб звільнити місто від окупантів і це не є жестом доброї волі РФ.

Сьогодні, 14 жовтня, у нещодавно звільнений Херсон прибув Зеленський. Там він подякував НАТО та іншим партнерам за підтримку у війні, яку розв'язала Росії. Також в Херсоні глава держави зустрівся місцевими мешканцями та військовими і вручив їм нагороди.

В Кремлі вже прокоментували візит Зеленського до Херсона, але там виявилися небагатослівними.

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