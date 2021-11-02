У центрі Хмельницького пара зайнялась оральним сексом: їх зняли на відео

Відео зняв місцевий житель.
У центрі Хмельницького пара зайнялась оральним сексом поблизу одного із закладів громадського харчування.
Про це повідомили на одному із місцевих телеграм-каналів. Відео 18+ можна переглянути тут.
На кадрах пара ймовірно у дворі закладу громадського харчування спочатку цілується, а потім хлопець та дівчина ймовірно починають займатись оральним сексом.
Відео зняв місцевий житель, який спостерігав за парою із вікна та зауважив, що це все сталось просто у центрі Хмельницького.
Нагадаємо, в Івано-Франківську студенти зайнялись сексом під час онлайн-лекції.
Також в Залізному Порту в Херсонській області закохана пара з Дніпра влаштувала гарячий відпочинок посеред пляжу.
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