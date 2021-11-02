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У центрі Хмельницького пара зайнялась оральним сексом: їх зняли на відео

У центрі Хмельницького пара зайнялась оральним сексом: їх зняли на відео

Кадр із відео

Відео зняв місцевий житель.

У центрі Хмельницького пара зайнялась оральним сексом поблизу одного із закладів громадського харчування. 

Про це повідомили на одному із місцевих телеграм-каналів. Відео 18+ можна переглянути тут

На кадрах пара ймовірно у дворі закладу громадського харчування спочатку цілується, а потім хлопець та дівчина ймовірно починають займатись оральним сексом. 

Відео зняв місцевий житель, який спостерігав за парою із вікна та зауважив, що це все сталось просто у центрі Хмельницького. 

Пара зайнялась сексом у центрі Хмельницького. Скриншот з відео / ©
Пара зайнялась сексом у центрі Хмельницького. Скриншот з відео

Нагадаємо, в Івано-Франківську студенти зайнялись сексом під час онлайн-лекції

Також в Залізному Порту в Херсонській області закохана пара з Дніпра влаштувала гарячий відпочинок посеред пляжу.

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