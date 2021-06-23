У центрі Івано-Франківська чоловік кидався на перехожих з ножем: фото

У центрі Івано-Франківська чоловік кидався на перехожих з ножем: фото

Агресивного чоловіка затримали правоохоронці.

У центрі Івано-Франківська на вулиці Володимира Великого 40-річний чоловік кидався з ножем на перехожих. Його затримали правоохоронці.

Про це повідомили в патрульній поліції Івано-Франківської області.

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Нападника затримав патрульний спільно з перехожими. Чоловік мав ознаки алкогольного сп'яніння. Особу нападника також встановили - це 40-річний місцевий житель.

На місці події працювали слідчі. Триває розслідування.

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