У центрі Івано-Франківська чоловік кидався на перехожих з ножем: фото

Агресивного чоловіка затримали правоохоронці.
У центрі Івано-Франківська на вулиці Володимира Великого 40-річний чоловік кидався з ножем на перехожих. Його затримали правоохоронці.
Про це повідомили в патрульній поліції Івано-Франківської області.
Нападника затримав патрульний спільно з перехожими. Чоловік мав ознаки алкогольного сп'яніння. Особу нападника також встановили - це 40-річний місцевий житель.
На місці події працювали слідчі. Триває розслідування.
Нагадаємо, в Одеській області чоловік кидався на людей з тесаком.
Раніше у центрі Дніпра чоловік кидався на перехожих.