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У центрі Івано-Франківська чоловік кидався на перехожих з ножем: фото

У центрі Івано-Франківська чоловік кидався на перехожих з ножем: фото

www.facebook.com/Патрульна поліція Івано-Франківської області

Агресивного чоловіка затримали правоохоронці.

У центрі Івано-Франківська на вулиці Володимира Великого 40-річний чоловік кидався з ножем на перехожих. Його затримали правоохоронці. 

Про це повідомили в патрульній поліції Івано-Франківської області. 

Нападника затримав патрульний спільно з перехожими. Чоловік мав ознаки алкогольного сп'яніння. Особу нападника також встановили - це 40-річний місцевий житель. 

На місці події працювали слідчі. Триває розслідування. 

Нагадаємо, в Одеській області чоловік кидався на людей з тесаком.

Раніше у центрі Дніпра чоловік кидався на перехожих.

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