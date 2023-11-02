У центрі Києва чоловік напав на дівчинку, аби відібрати гроші, які вона збирала на ЗСУ: як його покарали

У Києві засудили до 6 років 8 місяців чоловіка, який напав на 12-річну дівчинку, яка з друзями збирала гроші на ЗСУ.

Чоловік виявився 48-річним уродженцем Полтавської області. Він намагався пограбувати дівчинку просто у центрі столиці.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Так, зловмисник у вересні минулого року, перебуваючи на вул. Хрещатик, помітив групу підлітків, які, граючи на музичних інструментах, збирали пожертви на підтримку Збройних Сил України.

Після завершення виступу діти помістили зібрані кошти у рюкзак 12-річної дівчинки. Чоловік прослідував за дітьми, наздогнав потерпілу, схопив її за волосся, повалив на землю та протягнув близько 2 метрів, намагаючись відібрати рюкзак. Дії зловмисника зупинили небайдужі перехожі, які затримали його до приїзду правоохоронців.

Під час судового розгляду чоловік свою провину в інкримінованому злочині визнав частково. Зокрема він стверджував, що не мав наміру грабувати дитину та застосовувати до неї насильство.

Водночас, усі досліджені в ході судового розгляду докази сторони обвинувачення у своїй сукупності свідчили про прямий намір вчинити цей напад, а покази чоловіка це лише спосіб уникнення відповідальності за інкримінований злочин. За таких обставин, покази обвинуваченого суд визнав неспроможними.

Вироком Шевченківського районного суду м. Києва чоловіка визнано винним в інкримінованому злочині та засуджено до 6 років та 8 місяців позбавлення волі. Наразі зловмисник перебуває у слідчому ізоляторі. До набрання вироком законної сили, а обраний обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишено без змін.

Нагадаємо, у селі Біленьке Запорізької області школярі облаштували блокпост та збирають гроші на ЗСУ. Свою команду вони назвали "Біленьківські вовки" та уже зібрали 5 тисяч гривень.

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