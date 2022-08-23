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У центрі Львова з 8 поверху готелю випала 34-річна киянка і загинула: фото

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У центрі Львова з 8 поверху готелю випала 34-річна киянка і загинула: фото

Фото: "Варта 1"

Жінка випала з вікна і загинула на місці події.

У центрі Львова з вікна восьмого поверху готелю "Львів" випала 34-річна жителька Києва. Внаслідок травм жінка загинула.

Про це повідомляє ZAXID.NET з посиланням на поліцію Львівщини.

Подія сталась у понеділок, 22 серпня, пблизько о 21:30.

"З вікна восьмого поверху готелю "Львів", що на проспекті Чорновола, випала 34-річна жителька Києва. Від отриманих травм вона померла на місці. За фактом трагедії поліцейські розслідують кримінальне провадження. Попередньо інцидент розглядають як самогубство", - йдеться у повідомленні.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
4939
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