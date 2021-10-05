У центрі Миколаєва іномарка збила жінку з дитиною на електросамокаті: зупинився рух трамвая 

Постраждалих забрала "швидка".
У Миколаєві на перехресті вулиць Потьомкінська і Московська сталася ДТП. Водій автомобіля Honda Accord збив жінку з дитиною, які їхали на електросамокаті.
Про це пише місцеве видання Преступности.нет.
Автомобіль Honda рухався вулицею Московська в напрямку проспекту Центрального. На перехресті з вулицею Потьомкінська автомобіль скоїв наїзд на електросамокат.
В результаті ДТП постраждали жінка та 10-річна дитина. Їх швидка допомога відвезла до медичного закладу.
Через ДТП було зупинено рух трамвая №3.
Раніше стало відомо, що у Хмельницькій області сталася смертельна ДТП. 21-річний житель с. Нестерівці не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, де зіткнувся із каменем.