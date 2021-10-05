У центрі Миколаєва іномарка збила жінку з дитиною на електросамокаті: зупинився рух трамвая

У центрі Миколаєва іномарка збила жінку з дитиною на електросамокаті: зупинився рух трамвая

Постраждалих забрала "швидка".

У Миколаєві на перехресті вулиць Потьомкінська і Московська сталася ДТП. Водій автомобіля Honda Accord збив жінку з дитиною, які їхали на електросамокаті.

Про це пише місцеве видання Преступности.нет.

Автомобіль Honda рухався вулицею Московська в напрямку проспекту Центрального. На перехресті з вулицею Потьомкінська автомобіль скоїв наїзд на електросамокат.

В результаті ДТП постраждали жінка та 10-річна дитина. Їх швидка допомога відвезла до медичного закладу.

Через ДТП було зупинено рух трамвая №3.

Раніше стало відомо, що у Хмельницькій області сталася смертельна ДТП. 21-річний житель с. Нестерівці не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, де зіткнувся із каменем.

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