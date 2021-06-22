У центрі Миколаєва сталася масова бійка зі стріляниною: є поранені

У поліції кажуть, що затримані відмовляються від показів.

Сьогодні вночі біля бару - по вулиці Соборна - сталась стрілянина між двома групами громадян. Поранення у груди отримали двоє чоловіків.

Як повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області, постраждалі були доставлені до лікарні.

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А один з них зранку самовільно залишив лікарню.

Поліцейські встановили місцезнаходження усіх учасників стрілянини – ними виявились троє жителів Миколаївського району віком від 32-х до 35-ти років та мешканець Вінничини. Наразі з ними проводяться слідчі дії.

Також правоохоронці з’ясовують обставини та причини конфлікту. Хулігани від показів відмовляються.

Слідчі за вказаним фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 2 ст. 296 ККУ "Хуліганство".

Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

Разом з тим видання novosti-n.org пише, що стрілянина почалась після словесного конфлікту. Почалася масова бійка і один з учасників дістав травматичний пістолет та відкрив вогонь.

Нагадаємо, на Київщині чоловік влаштував стрілянину та поранив односельців.

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