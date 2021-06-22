У центрі Миколаєва сталася масова бійка зі стріляниною: є поранені 

У поліції кажуть, що затримані відмовляються від показів.
Сьогодні вночі біля бару - по вулиці Соборна - сталась стрілянина між двома групами громадян. Поранення у груди отримали двоє чоловіків.
Як повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області, постраждалі були доставлені до лікарні.
А один з них зранку самовільно залишив лікарню.
Поліцейські встановили місцезнаходження усіх учасників стрілянини – ними виявились троє жителів Миколаївського району віком від 32-х до 35-ти років та мешканець Вінничини. Наразі з ними проводяться слідчі дії.
Також правоохоронці з’ясовують обставини та причини конфлікту. Хулігани від показів відмовляються.
Слідчі за вказаним фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 2 ст. 296 ККУ "Хуліганство".
Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.
Разом з тим видання novosti-n.org пише, що стрілянина почалась після словесного конфлікту. Почалася масова бійка і один з учасників дістав травматичний пістолет та відкрив вогонь.
Нагадаємо, на Київщині чоловік влаштував стрілянину та поранив односельців.