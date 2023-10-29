У центрі Одеси автівка Infiniti влетіла у вітрину ресторану (фото)

У центрі Одеси, в Сабанському провулку, машина марки Infiniti влетіла у вітрину ресторану.

Про це йдеться у фоторепортажі "Думська".

За інформацією очевидців аварії, все сталося у неділю, 29 жовтня.

Аварія в Одесі Фото: "Думська"

Також відомо про постраждалу — одну з відвідувачок закладу.

Аварія в Одесі Фото: "Думська"

Потерпіла отримала порізи осколками скла.

Аварія в Одесі Фото: "Думська"

Нагадаємо, на Львівщині суддя на смерть збив 24-річну відому тату-майстриню. Там зіткнулися автомобілі Ford Fusion і Volkswagen Tiguan. Один із кермувальників виявився суддею Стрийського міськрайонного суду - 41-річний Назар Янів. Він отримав травми та був доправлений у лікарню.

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