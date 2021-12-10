У центрі Одеси будівельник зірвався з висоти: колеги не хотіли викликати йому швидку - ЗМІ

У центрі Одеси будівельник зірвався з висоти: колеги не хотіли викликати йому швидку - ЗМІ

Після скандалу чоловіку викликали швидку допомогу.

У центрі Одеси на вулиці Дерибасівській 10 грудня будівельник зірвався із третього поверху. Керівництво та колеги нібито відмовились викликати потерпілому швидку допомогу, щоб приховати інцидент.

Про це повідомляє Новини.LIVE Odesa.

За даними журналістів, керівництво будівельної бригади нібито не захотіло потерпілому викликати медиків, оскільки боялось розголосу інциденту.

Фото: Новини.LIVE Odesa

"Між охороною будівельного майданчика та журналістами трапилася бійка. Останні хотіли потрапити всередину та зафіксувати правопорушення", - йдеться у повідомленні.

Після скандалу чоловіку таки викликали швидку допомогу. Його госпіталізували.

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