Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

У центрі Одеси будівельник зірвався з висоти: колеги не хотіли викликати йому швидку - ЗМІ

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У центрі Одеси будівельник зірвався з висоти: колеги не хотіли викликати йому швидку - ЗМІ

Після скандалу чоловіку викликали швидку допомогу. 

У центрі Одеси на вулиці Дерибасівській 10 грудня будівельник зірвався із третього поверху. Керівництво та колеги нібито відмовились викликати потерпілому швидку допомогу, щоб приховати інцидент. 

Про це повідомляє Новини.LIVE Odesa.

За даними журналістів, керівництво будівельної бригади нібито не захотіло потерпілому викликати медиків, оскільки боялось розголосу інциденту. 

Фото: Новини.LIVE Odesa / ©
Фото: Новини.LIVE Odesa

"Між охороною будівельного майданчика та журналістами трапилася бійка. Останні хотіли потрапити всередину та зафіксувати правопорушення", - йдеться у повідомленні. 

Після скандалу чоловіку таки викликали швидку допомогу. Його госпіталізували. 

Читайте також:

Новини України: ціла сім`я сумчан учаділа у власній квартирі, але встигла вчасно викликати швидку

Новини України: ціла сім`я сумчан учаділа у власній квартирі, але встигла вчасно викликати швидку
Наступна публікація