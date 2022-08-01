У центрі Одеси від ранку горить старовинний будинок, який є місцевою пам'яткою архітектури (фото)

В Одесі горить житловий будинок, з якого вже евакуювали десятки мешканців.

В Одесі триває ліквідація пожежі в будинку. Рятувальники евакуювали 30 мешканців.

Про це повідомляють у ДСНС.

Пожежа у шестиповерховому житловому будинку спалахнула вранці 1 серпня. Рятувальники вже майже 3 години намагаються її ліквідувати.

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Інцидент стався в центрі Одеси на вулиці Катерининська. Відомо, що загорілося о 09:38 на даху. Станом на 10:25 площа пожежі складала близько 300 м кв.

"О 12:48 пожежу локалізовано на площі 500 м кв. Складність гасіння полягає в хаотичному плануванні та відсутності доступу до більшості приміщень. Вогнеборці працюють в апаратах для захисту органів дихання та зору", - повідомляють у пресслужбі ДСНС.

Підрозділами ДСНС евакуйовано 30 мешканців будинку. На місці працюють психологи ДСНС. Попередньо постраждалих та загиблих немає.

Роботи тривають. До гасіння залучено 95 осіб та 22 одиниць техніки ДСНС.

Зазначимо, що будинок, який горить, є пам'яткою архітектури місцевого значення. У переліку пам'яток він відомий під назвою "Будинок прибутковий Чернігова (Шестопала)". Будівля зведена у 1912 році. Архітектори вважають будинок одним із шедеврів пізнього одеського модерну.

Нагадаємо, 27 липня в одеському порту спалахнула пожежа.