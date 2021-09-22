У центрі Полтави біля зупинки чоловік стріляв у перехожого та затягнув у авто дівчину: фото

У центрі Полтави біля зупинки чоловік стріляв у перехожого та затягнув у авто дівчину: фото

Обставини події встановлює слідство.

У центральній частині Полтави у середу, 22 вересня, 34-річний чоловік поранив 31-річного перехожого та затягнув у автомобіль 25-річну дівчину. Підозрюваного затримали в Кременчуці.

Про це повідомили в Нацполіції Полтавської області.

За попередніми даними, інцидент стався у Полтаві на вул. Симона Петлюри. Там невідомий біля зупинки громадського транспорту влаштував стрілянину та змусив дівчину сісти в його автомобіль. 31-річний перехожий через стрілянину отримав травми, його госпіталізували.

Підозрюваного правоохоронці затримали в Кременчуці. У салоні його авто була дівчина, яку той затягнув у Полтаві.

У поліції вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї) та ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у центрі Черкас зловмисники влаштували стрілянину у кафе.

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