У центрі Полтави біля зупинки чоловік стріляв у перехожого та затягнув у авто дівчину: фото

Обставини події встановлює слідство.
У центральній частині Полтави у середу, 22 вересня, 34-річний чоловік поранив 31-річного перехожого та затягнув у автомобіль 25-річну дівчину. Підозрюваного затримали в Кременчуці.
Про це повідомили в Нацполіції Полтавської області.
За попередніми даними, інцидент стався у Полтаві на вул. Симона Петлюри. Там невідомий біля зупинки громадського транспорту влаштував стрілянину та змусив дівчину сісти в його автомобіль. 31-річний перехожий через стрілянину отримав травми, його госпіталізували.
Підозрюваного правоохоронці затримали в Кременчуці. У салоні його авто була дівчина, яку той затягнув у Полтаві.
У поліції вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї) та ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, у центрі Черкас зловмисники влаштували стрілянину у кафе.