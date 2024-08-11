У Центрі Разумкова прогнозують, що відключення повернуться наступного тижня

Володимир Омельченко вважає, що цей тиждень для енергосистеми буде складним.

Українців знову закликають економити світло, особливо у час пік, і можливо тоді вдасться уникнути відключень, які можуть повернутися уже наступного тижня.

Про те, що відключення можуть повернутися наступного тижня, попередив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі телемарафону.

"Ризики дійсно є. Тому що навіть у п'ятницю була складна ситуацію, тому Укренерго дало команду щодо обмеження постачання для деяких промислових підприємств. Але поки що населення це не відчуло. Наступного тижня очікується підвищення температури – тому зросте споживання електрики. Тому є ризик, що ми зможемо повернутися на якийсь час до планових відключень для населення. Але це не означає, що 100% так відбудеться", – каже експерт.

На його думку, для того, щоб уникнути відключень, потрібно використовувати максимальні спроможності імпорту. Бо зараз вони використовуються десь на 50-60%, каже Омельченко.

Також він закликає українці пам'ятати про енергоощадливість та не вмикати потужні електроприлади у час пік.

Омельченко вважає, що цей тиждень для енергосистеми буде складним. Але через тиждень, коли температура знизиться, стане дещо легше.

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ПЛАНОВІ ВІДКЛЮЧЕННЯ ПОВЕРНУТЬСЯ вже від ПОНЕДІЛКА!

Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко пояснив, чи слід готуватися до відключень світла восени та взимку.

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