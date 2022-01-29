У центрі Шостки з'явився сніговик-фалос: сороміцькі фото 18+

Торік подібний "витвір" зі снігу був перед міськрадою.

Біля центрального фонтану у Шостці Сумської області з'явилася величезна скульптура фалоса зі снігу. На снігу поруч надпис: "Не бури! Ми старалися!".

Фото сороміцької скульптури місцеві мешканці публікують у соцмережах.

"Скульптура сьогоднішня і минулорічна - прогрес очевидний! Для всіх моралістів зауважу, в нашому місті наразі відбуваються набагато гірші речі... Аніж цей вранішній прояв народної творчості. Тож не варто роздувати щоки та охати. Всім гарних вихідних і відмінного настрою", - написала у Facebook місцева жителька Тетяна Семенова.

Фото: Тетяна Семенова / Facebook

Фото: Тетяна Семенова / Facebook

Зазначимо, що торік сніговик-прутень з'явився перед будівлею міської ради в Шостці.

Фото: Тетяна Семенова / Facebook

Хто і навіщо ліпить ці скульптури в місті, невідомо.

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