У центрі Шостки з'явився сніговик-фалос: сороміцькі фото 18+

Торік подібний "витвір" зі снігу був перед міськрадою.
Біля центрального фонтану у Шостці Сумської області з'явилася величезна скульптура фалоса зі снігу. На снігу поруч надпис: "Не бури! Ми старалися!".
Фото сороміцької скульптури місцеві мешканці публікують у соцмережах.
"Скульптура сьогоднішня і минулорічна - прогрес очевидний! Для всіх моралістів зауважу, в нашому місті наразі відбуваються набагато гірші речі... Аніж цей вранішній прояв народної творчості. Тож не варто роздувати щоки та охати. Всім гарних вихідних і відмінного настрою", - написала у Facebook місцева жителька Тетяна Семенова.
Зазначимо, що торік сніговик-прутень з'явився перед будівлею міської ради в Шостці.
Хто і навіщо ліпить ці скульптури в місті, невідомо.
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