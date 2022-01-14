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У центрі Тернополя вітер розірвав величезний банер із зображенням Степана Бандери: фото

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У центрі Тернополя вітер розірвав величезний банер із зображенням Степана Бандери: фото

Фото: soroka.ternopil.ua

Банер із Бандерою висів на будівлі Тернопільської облради.

У центрі Тернополя 14 січня сильний вітер розірвав гігантський банер із зображенням провідника ОУН Степана Бандери

Про це повідомляє тернопільське видання "Сорока". 

Зазначимо, що банер, який вивісили на будівлі Тернопільської облради, занесли до Книги рекордів України. Його розмір - 20 на 11 метрів. Його вивісили з нагоди 113-річниці від дня народження лідера Організації українських націоналістів Бандери.

Проте 14 січня сильний вітер пошкодив величезний банер, розірвавши його на кілька частин. 

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