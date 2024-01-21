У центрі Запоріжжя чоловік вбив жінку, а потім вистрілив в себе

На місці працюють поліцейські та криміналісти.

Сьогодні, 21 січня, в центрі Запоріжжя чоловік двома пострілами вбив жінку. Після цього він вчинив самогубство.

Про це повідомили у поліції Запорізької області.

Стрілянина сталася вранці у сквері Прикордонників Олександрівського району міста.

На місце події правоохоронців викликала жінка, яка стала свідком події. За її словами, невідомий чоловік двічі вистрілив у перехожу жінку й на той момент ще був неподалік у парку.

"Коли на місце прибув наряд поліції, правопорушник сидів на лавці в сквері. Побачивши правоохоронців, він покінчив життя самогубством, вистріливши в себе", - зазначають у поліції.

Постраждалу намагалися реанімувати медики, але вона померла в авто швидкої допомоги.

На місці працюють поліцейські територіального підрозділу поліції, управління карного розшуку, патрульні та криміналісти.

Нагадаємо, в Києві військовий розстріляв двох своїх побратимів. Перед трагедією солдати розпивали алкогольні напої.

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