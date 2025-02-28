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У центрі Житомира підліток, завербований РФ, готував теракт: подробиці від СБУ

У центрі Житомира підліток, завербований РФ, готував теракт: подробиці від СБУ

Правоохоронці знешкодили вибухівку, яку 16-річний підозрюваний мав застосувати в центрі Житомира для здійснення теракту. / Фото: Національна поліція України

Поліцейські вибухотехніки успішно вилучили та знешкодили вибухівку.

У Житомирі правоохоронці затримали 16-річного підлітка, який намагався здійснити теракт біля адмінбудівлі та Алеї Слави Героїв.

Про це повідомили в Національній поліції України.

16-річний місцевий житель, під впливом спецслужб РФ, мав здійснити теракт біля важливих об’єктів — адмінбудівлі та Алеї Слави Героїв, де встановлені портрети загиблих захисників України.

Під час затримання у підозрюваного виявили саморобний вибуховий пристрій в наплічнику. Серед його складових були знайдені уражальні елементи та мобільні телефони, через які планувалося дистанційно активувати пристрій за допомогою відеоконтролю.

Ймовірно, підліток став би також жертвою підриву, якщо б вибух відбувся.

Наразі проводиться досудове розслідування за статтею 258 КК України — терористичний акт.

Знешкоджена вибухівка / ©
Знешкоджена вибухівка

Нагадаємо, правоохоронці викрили фінансову піраміду "VinEco" та "Vinex Тrade", яка діяла на території Одеської та Київської областей.

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