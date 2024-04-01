У частині Києва та Дніпра зняли обмеження на швидкість руху транспорту: список вулиць

Такий режим діятиме до 1 листопада.

У Києві та Дніпрі на деяких ділянках доріг від 1 квітня збільшено дозволену швидкість руху транаспорту до 80 та 70 км/год. відповідно.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Київська міська рада визначила перелік ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспорту до 80 км/год. у період від 1 квітня до 1 листопада 2024 року.

Список вулиць Києва, де збільшили дозволену швидкість руху

Просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);

вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

Наддніпрянське шосе;

Набережне шосе (від Поштової пл. до Наддніпрянського шосе);

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);

просп. Миколи Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської пл.);

просп. Степана Бандери (від Оболонського просп. до Північного мосту);

автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі міста Києва).

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"Нагадую, що швидкісний режим руху в столиці на інших ділянках доріг становить 50 км/год." – наголосив Білошицький.

Також Дніпровська міська рада визначила перелік ділянок вулиць, на яких дозволяється швидкість руху транспорту до 70 км/год. у період від 1 квітня до 1 листопада 2024 року.

Вулиці Дніпра, де збільшили дозволену швидкість руху

Вул. Набережна Заводська, за виключенням ділянок:

за 200 м з обох сторін від перехрестя з вул. Академіка Павлова; від виїзду зі шлаковідвалу до розвороту на міст Кайдацький; за 50 м з обох сторін від нерегульованих пішохідних переходів у районі перехресть із вул. Фатіми Гафурової (СК "Льодова арена" та вул. Метробудівською);

вул. Набережна Перемоги (від вул. Яружної до вул. Космічної);

шосе Запорізьке (від вул. Шинної до вул. Аеропортівської);

шосе Донецьке, від перехрестя з вул. Березинською до дз 5.45 та 5.46 "Дніпро";

вул. Сонячна Набережна, від перехрестя з вул. Любарського до мосту Усть-Самарського (за виключенням ділянок за 50 м до нерегульованих пішохідних переходів з обох сторін);

міст Центральний;

міст Кайдацький.

Зазначається, що в місцях, де змінився швидкісний режим, камери автофіксації переналаштовані на актуально дозволену швидкість.

До слова, відповідно до рішення Ради оборони Києва від 28 березня, у столичному метро мають посилити контроль на станціях, зокрема із застосуванням ручних металодетекторів.

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