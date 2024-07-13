У деяких областях Україні оголошена повітряна тривога: яка є загроза

Людей просять перебувати у безпеці.
Частину України вдень 13 липня охопила повітряна тривога. Є загроза застосування балістики зі сходу.
Про це повідомили Повітряні сили України.
Станом на 15:38 "почервоніли" такі області:
- Чернігівська
- Сумська
- Полтавська
- Харківська
- Донецька
- Дніпропетровська
- Одеська
- Запорізька
- Кіровоградська
- Черкаська.
Згодом про небезпеку оголосили й у Миколаївській та Херсонській областях.
Нагадаємо, близько 11:20 цього ж дня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. У небо підіймався винищувач МіГ-31К.
Читайте також: