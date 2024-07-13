У деяких областях Україні оголошена повітряна тривога: яка є загроза

Частину України вдень 13 липня охопила повітряна тривога. Є загроза застосування балістики зі сходу.

Про це повідомили Повітряні сили України.

Станом на 15:38 "почервоніли" такі області:

Чернігівська

Сумська

Полтавська

Харківська

Донецька

Дніпропетровська

Одеська

Запорізька

Кіровоградська

Черкаська.

Згодом про небезпеку оголосили й у Миколаївській та Херсонській областях.

Нагадаємо, близько 11:20 цього ж дня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. У небо підіймався винищувач МіГ-31К.

Читайте також: