Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У деяких областях Україні оголошена повітряна тривога: яка є загроза

У деяких областях Україні оголошена повітряна тривога: яка є загроза

Карта тривог 13 липня

Людей просять перебувати у безпеці.

Частину України вдень 13 липня охопила повітряна тривога. Є загроза застосування балістики зі сходу.

Про це повідомили Повітряні сили України.

Станом на 15:38 "почервоніли" такі області: 

  • Чернігівська
  • Сумська
  • Полтавська
  • Харківська
  • Донецька
  • Дніпропетровська
  • Одеська
  • Запорізька
  • Кіровоградська
  • Черкаська.

Згодом про небезпеку оголосили й у Миколаївській та Херсонській областях.

Нагадаємо, близько 11:20 цього ж дня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. У небо підіймався винищувач МіГ-31К.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація