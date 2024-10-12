У частині Полтавської області ввели карантин: стала відома причина

Карантин введено в чотирьох селах Полтавської області після загибелі свиней у селі Миловидівка.

В Полтавській області було виявлено африканську чуму свиней. Через це в чотирьох селах регіону введено карантин.

Про це повідомило управління ДСНС у Полтавській області.

У приватному господарстві села Миловидівка Кременчуцького району зафіксовано загибель десяти свиней. Власники тварин повідомили про це у Державну службу ветеринарної медицини 10 жовтня. Фахівці, які прибули на місце, встановили, що у загиблих свиней був вірус африканської чуми свиней.

У зв'язку з цим 11 жовтня у селі Миловидівка, а також у трьох прилеглих селах — Гориславка, Коржівка та Олефірівка — було введено карантин. Це рішення прийнято для запобігання поширенню захворювання.

Крім того, ще у восьми населених пунктах було визначено зони захисту та спостереження. Зокрема, мова йде про села Мирна, Вальна, Панівка, Рокито-Донівка, Майбородівка, Пащенівка, Ялинці та Погребівська. Це означає, що в цих районах також вживаються заходи для контролю ситуації та запобігання подальшому поширенню африканської чуми свиней.

Нагадаємо, на Київщині виявили викинуті в поле близько 60 мертвих свиней, заражених африканською чумою.

Читайте також: