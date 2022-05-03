У частині регіонів пройде весняний дощ: прогноз погоди в Україні на 3 травня

У вівторок, 3 травня, у західних та північних областях пройдуть дощі. На решті території України буде тепло й сонячно.
Такий прогноз на 3 травня Українського гідрометцентру.
Прогноз погоди в Україні на 3 травня
У північних областях місцями невеликий дощ, удень у більшості західних областей помірні короткочасні дощі, подекуди з грозами. На решті території без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вдень 15-20 градусів, на Закарпатті до 23 градусів.
Прогноз погоди у Київській області 3 травня
Місцями невеликий короткочасний дощ.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура у Київсьькій області вдень 15-20 градусів, у Києві - 17-19 градусів вище нуля.
Читайте також: