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У частині регіонів пройде весняний дощ: прогноз погоди в Україні на 3 травня

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У частині регіонів пройде весняний дощ: прогноз погоди в Україні на 3 травня

УНІАН

У вівторок, 3 травня, у західних та північних областях пройдуть дощі. На решті території України буде тепло й сонячно.

Такий прогноз на 3 травня Українського гідрометцентру.

Прогноз погоди в Україні на 3 травня

У північних областях місцями невеликий дощ, удень у більшості західних областей помірні короткочасні дощі, подекуди з грозами. На решті території без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вдень 15-20 градусів, на Закарпатті до 23 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 3 травня 2022 року / © Укргідрометцентр
Прогноз погоди в Україні на 3 травня 2022 року / Укргідрометцентр

Прогноз погоди у Київській області 3 травня

Місцями невеликий короткочасний дощ.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура у Київсьькій області вдень 15-20 градусів, у Києві - 17-19 градусів вище нуля.

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