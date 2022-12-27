У частині України оголошено І рівень небезпеки: термінове попередження Укргідрометцентру (карта)

За даними Укргідрометцентру, в деких областях можливі затоплення.

В низці областей України через загрозу підтоплень на декілька днів оголосили підвищений рівень небезпеки.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

За даними синоптиків, 27-30 грудня на рiчках басейнів Прип'яті та Захiдного Бугу очiкується пiдйом рiвнів води на 0,1-0,7 метра.

"Мiсцями можливий вихiд води на заплаву та подальше затоплення заплавних територiй (І рiвень небезпеки - жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Крім того, 27 грудня на Прикарпатті очікуються пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с. Через це у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській областях та частині Закарпатської оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Як прогнозує Наталія Діденко, Україна в середу, 28грудня, опиниться під впливом потужної південної зони підвищеного атмосферного тиску. Тому в більшості областей суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах 0-5° тепла, на півдні 3-8°.

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