Укрaїнa
553
1 хв

У частині регіонів України запровадили аварійні відключення

Після масованої атаки звичні графіки погодинних відключень не діють.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
© Associated Press

Після масованої атаки у ніч проти 14 березня частина регіонів України переходить до аварійних відключень. Причина — масована атака.

Зокрема, в Києві, а також у Бучанському районі Київської області запровадили екстрені відключення електроенергії.

Черкащина й Чернігівщина також переходять до аварійних відключень електроенергії. Наразі звичні графіки погодинних відключень там не діють.

Крім того, перебої енергопостачання фіксуються в Хмельницькому та Шепетівському районах.

Нагадаємо, російські війська у ніч проти 14 березня завдали масованого комбінованого удару по Київській області, атакувавши чотири райони.

Внаслідок обстрілів загинули чотири людини, ще 10 дістали поранення. Пошкоджено житлові будинки, гуртожиток, склади та інші будівлі.

Через нічний ворожий обстріл на деяких ділянках Києва тимчасово призупинив рух електротранспорт.

