ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
65
Час на прочитання
1 хв

У частині України оголошено "жовтий" рівень небезпеки через погіршення погоди

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
В Україні прогнозують туман і ожеледь

В Україні прогнозують туман і ожеледь / © Reuters

У понеділок, 26 січня, у деяких регіонах України прогнозується погіршення погодних умов, які можуть ускладнити рух транспорту та роботу комунальних підприємств.

Про це попередили в Укргідрометцентрі.

Зокрема, вночі та вранці у південно-західній частині України, а також на Черкащині та Кіровоградщині синоптики прогнозують туман, який обмежить видимість до 200-500 м.

Окрім того, впродовж доби у цих регіонах, а в денну пору на Житомирщині, Київщині та Херсонщині, прогнозується ожеледь.

Укргідрометцентр оголосив у цих регіонах І рівень небезпечності, жовтий.

/ © Укргідрометцентр

© Укргідрометцентр

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 25 січня, на території Київської області та в місті Києві через небезпечні метеорологічні явища, зокрема ожеледицю на дорогах також було оголошено «жовтий» рівень небезпеки.

Дата публікації
Кількість переглядів
65
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie