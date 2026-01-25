У частині України оголошено "жовтий" рівень небезпеки через погіршення погоди

В Україні прогнозують туман і ожеледь / © Reuters

У понеділок, 26 січня, у деяких регіонах України прогнозується погіршення погодних умов, які можуть ускладнити рух транспорту та роботу комунальних підприємств.

Про це попередили в Укргідрометцентрі.

Зокрема, вночі та вранці у південно-західній частині України, а також на Черкащині та Кіровоградщині синоптики прогнозують туман, який обмежить видимість до 200-500 м.

Окрім того, впродовж доби у цих регіонах, а в денну пору на Житомирщині, Київщині та Херсонщині, прогнозується ожеледь.

Укргідрометцентр оголосив у цих регіонах І рівень небезпечності, жовтий.

© Укргідрометцентр

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 25 січня, на території Київської області та в місті Києві через небезпечні метеорологічні явища, зокрема ожеледицю на дорогах також було оголошено «жовтий» рівень небезпеки.