У частині України оголошено "жовтий" рівень небезпеки через погіршення погоди
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
У понеділок, 26 січня, у деяких регіонах України прогнозується погіршення погодних умов, які можуть ускладнити рух транспорту та роботу комунальних підприємств.
Про це попередили в Укргідрометцентрі.
Зокрема, вночі та вранці у південно-західній частині України, а також на Черкащині та Кіровоградщині синоптики прогнозують туман, який обмежить видимість до 200-500 м.
Окрім того, впродовж доби у цих регіонах, а в денну пору на Житомирщині, Київщині та Херсонщині, прогнозується ожеледь.
Укргідрометцентр оголосив у цих регіонах І рівень небезпечності, жовтий.
«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні, 25 січня, на території Київської області та в місті Києві через небезпечні метеорологічні явища, зокрема ожеледицю на дорогах також було оголошено «жовтий» рівень небезпеки.