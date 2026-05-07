У частини українців можуть забрати городи: як не втратити землю

Земельна ділянка / © Архів

В Україні у 2026 році питання оформлення прав на землю набуває особливої актуальності. В умовах продовження воєнного стану держава змушена оперативно реагувати на потреби оборони та забезпечення громадян житлом. Саме тому неоформлені земельні ділянки, зокрема городи, опиняються у зоні підвищеного ризику.

Законодавство передбачає можливість вилучення (реквізиції) земельних ділянок для потреб держави в умовах воєнного стану, попереджає Земельний фонд України.

Йдеться, зокрема, про:

забезпечення потреб Збройних Сил України;

будівництво оборонних споруд;

розміщення осіб, які втратили житло.

Особливу увагу приділяють ділянкам, які фактично використовуються, але не мають юридично оформленого статусу. Якщо земля роками обробляється без належних документів, вона не є приватною власністю, а залишається в державній чи комунальній власності.

Відповідно, держава або територіальна громада можуть розпоряджатися нею у визначених законом межах. Ситуацію ускладнює те, що під час воєнного стану процеси приватизації землі частково обмежені. Це створює додаткові ризики для громадян, які користуються землею без оформлених прав.

Важливо розуміти: якщо ви користуєтесь ділянкою без документів, вас не можуть просто змусити її покинути без належної процедури.

Це можливо лише:

за рішенням суду;

або через передбачені законом механізми (зокрема реквізицію).

При цьому фактичне користування може тимчасово зберігатися. Однак відсутність оформлених прав значно підвищує ризик конфліктів, претензій та навіть незаконних спроб заволодіння землею.

Щоб мінімізувати ризики, варто діяти вже зараз:

Перевірте наявні документи. Навіть якщо це старе рішення сільської ради, договір оренди чи акт передачі — це вже важлива правова підстава. Зверніться до державного реєстратора. Необхідно здійснити державну реєстрацію права власності або користування. Отримайте витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Саме цей документ є офіційним підтвердженням ваших прав.

Зазначимо, що2026 рік — це час, коли формальне оформлення прав на землю перестає бути формальністю і стає питанням збереження майна. Якщо ділянка для вас має цінність — не відкладайте її юридичне оформлення. Це єдиний надійний спосіб захистити своє право в умовах воєнного стану.

