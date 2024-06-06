У Чехії потяг, що прямував до Чопа, зіткнувся з вантажним: серед загиблих є українці

В аварії поїзда Прага-Кошице чеської приватної компанії RegioJet, що прямував до Чопа, загинуло четверо пасажирів. Серед них - дві громадянки України.

Про це повідомили у пресслужбі українського Міністерства закордонних справ.

"За попередньою інформацією, загинуло чотири особи. Серед них дві громадянки України, громадянство інших загиблих уточнюється. Ще 34 особи зазнали незначних поранень та отримали медичну допомогу на місці. Окремих осіб доставлено до медичних закладів міста Пардубіце та Градець Кралове", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в аварію потрапив пасажирський потяг Прага - Кошице чеської компанії RegioJet. До його складу входять причіпні вагони до українського Чопа, які розташовані в середині потяга.

На місці аварії був оперативно створений координаційний штаб, до якого увійшли правоохоронні органи та служби порятунку. Зазначається, що консульська посадова особа в Брно перебуває на місці події та на постійному зв’язку з рятувальними та правоохоронними відомствами.

В сюжеті ТСН повідомляють, що невідомо - яке громадянство мають двоє інших загиблих. Тим часом зазначається, що найбільше травмованих серед пасажирів першого вагона. Один з машиністів потрапив до лікарні, інший - госпіталізації не потребував.

Як повідомили в "Укрзалізниці", причепні вагони, пасажири яких їхали до Чопа, були у середині поїзда. Наразі компанія-перевізниця працює з чеськими колегами, аби допомогти пасажирам із пересадками. На місці ж аварії працюють експерти, які мають встановити причини зіткнення. За словами чеської влади, без їхніх висновків говорити, що саме сталося, зарано.

Як повідомлялося, вночі чеський потяг, який прямував до України, зіштовхнувся з вантажним. За попередньою інформацією iDNES, четверо людей загинули та ще десятки отримали поранення.

Читайте також: