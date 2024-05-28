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У Чехії сказали, коли ЗСУ отримають першу партію боєприпасів

У Чехії сказали, коли ЗСУ отримають першу партію боєприпасів

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У Чехії сказали, коли ЗСУ отримають першу партію боєприпасів

Прапор Чехії

Йдеться про десятки тисяч снарядів.

Невдовзі до України надійде перша партія артилерійських снарядів у межах чеської ініціативи. Відповідно до заяви прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала на неформальній зустрічі союзників України в Празі, боєприпаси калібру 155 міліметрів будуть доставлені в червні.

Про це пише "Європейська правда".

"Як я й обіцяв, перші десятки тисяч боєприпасів калібру 155 міліметрів будуть доставлені в червні. Україна може очікувати першу партію вже найближчими днями", – додав прем'єр Чехії.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала раніше заявляв, що партнери нададуть кошти для купівлі 500 тисяч боєприпасів. До ініціативи Праги долучилися майже 20 країн.

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