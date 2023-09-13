У Чехії зробили заяву про те, чи будуть видавати Україні чоловік-ухилянтів

Втім, українська влада може подати запит на екстрадицію.

Чехія вирішила масово не видавати Україні чоловіків, які ухиляються від мобілізації. Втім, українські суди можуть подати запит на екстрадицію конкретної людини.

Про це заявив речник Міністерства юстиції Чехії Володимир Ржепка, повідомило видання Idnes.

За його словами, Прага не буде видавати Україні ухилянтів, бо Європейська конвенція виключає екстрадицію за військові злочини, ухилення від військової служби, дезертирство або непокору наказу.

Втім, в окремих випадках українська влада таки може подати запит на екстрадицію. Зокрема, рішення буде залежати від поданого українськими судовими органами запиту

"Але в конкретному випадку це залежатиме не від правової кваліфікації, а від фактичної поведінки, за якою українські судові органи врешті подадуть запит про екстрадицію конкретної особи", - сказав Ржепка.

Нагадаємо, Австрія днями заявила, що "ніколи не видасть" чоловіків з України, які втекли від мобілізації. Там пояснили, що це вважатиметься "посяганням на їхню незалежність".

Крім того, Угорщина також різко відмовилась видавати Україні чоловіків, які втекли від мобілізації. Будапешт заявив, що "ухилянти з України перебувають на території їхньої держави у безпеці".

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