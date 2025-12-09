ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1498
1 хв

У Чехії знайшли мертвою 22-річну українку: що відомо

Андріяну Офрім вважали зниклою.

Олена Капнік
Поліція Чехії.

Поліція Чехії. / © Associated Press

У чеському місті Фрідек-Містек, що розташований поблизу Острави, знайшла тіло 22-річної українки Андріяни Офрім із Закарпаття. Дівчина зникла 21 листопада.

Про це повідомили на Facebook-сторінці селища Кобилецької Поляни “на прохання батька загиблої”.

Зазначається, за даними місцевої поліції, було знайдено тіло 22-річної українки, яка перебувала в розшуку. Правоохоронці вже затримали підозрюваного, який зізнався у скоєнні злочину.

Після завершення всіх процесуальних та адміністративних процедур тіло дівчини передадуть родині та доставлено в Україну для поховання.

Зауважимо, що 0321 писали про розшук Андріяни Офрім. Повідомлялося, що в її кімнаті знайшли телефон, гроші та одяг. Дівчина із села Кобилецька Поляна Рахівського району.

Нагадаємо, наприкінці листопада стало відомо, що у Відні в автомобілі згорів 21-річний українець. Поліція підкреслила: "розтин показав - жертва померла насильницькою смертю". У загиблого виявили наявність травм від тупих предметів. Втім, причиною смерті стала задуха.

Виявилося, що загиблий - Данило Кузьмін — сина заступника мера Харкова Сергія Кузьміна. Вбивство могло мати фінансові мотиви, адже з криптогаманця жертви було знято значну суму. Поліція вже затримала двох підозрюваних у злочині.

