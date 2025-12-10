У Чехії знайшли тіло 22-річної українки: поліція розкрила моторошні деталі про її загибель

Поліція Чехії. / © Associated Press

У Моравсько-Сілезькому краї Чехії, біля міста Фрідек-Містек, виявили тіло 22-річної українки. З’ясувалося, що дівчина стала жертвою умисного злочину.

Про це йдеться у публікації чеського видання iDNES.cz.

Громадянку України спочатку вважали зниклою, її оголосили у розшук 25 листопада. Хоча, зі слів її знайомих, дівчину бачили востаннє кількома днями раніше.

Однак 3 грудня в струмку Олешна, неподалік від Фрідек-Містека, перехожий виявив тіло дівчини. Судово-медична експертиза підтвердила, що смерть настала внаслідок насильницьких дій. Втім, коли саме вона загинула, у поліції не повідомили.

"Жінку задушили. Ми з нашими колегами у Фрідек-Містек розпочали масштабне розслідування, до якого залучили велику кількість поліцейських, кінологів і водолазів", - повідомив Лукаш Ріхтер, регіональний начальник 1-го відділу Департаменту загальної злочинності.

Наступного дня після виявлення тіла було затримано 33-річного українця. Чоловік, за даними слідства, визнав свою причетність. Причиною злочину начебто стали фінансові розбіжності:

"Мотивом були їхні взаємні розбіжності, обвинувачений пообіцяв жінці, що поверне гроші, які належали їй з попередньої роботи. Вони мали слугувати заставою за її зарплату. Таким чином, він виманив її з місця проживання", - розповів Ріхтер.

Обидва проживали в Чехії легально. Відомо, що чоловік перебував у країні довше, а жінка приїхала після початку війни.

Наразі підозрюваного тримають під вартою. Йому загрожує від 12 до 20 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, у Чехії знайшли мертвою 22-річну українку Андріяну Офрім, що родом із села Кобилецька Поляна Рахівського району, що на Закарпатті. Після завершення всіх процесуальних та адміністративних процедур тіло дівчини передадуть родині та доставлено в Україну для поховання.






