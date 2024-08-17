У Челябінській області українські хакери атакували розробника ядерної зброї РФ

Кіберактивісти з групи "BO Team" продовжують свою успішну кампанію. Нещодавно їхньою жертвою став інтернет-провайдер "Вега" з міста Снєжинськ Челябінської області, відомого як закрите адміністративно-територіальне утворення Челябінськ-70.

Про це повідомив Інформаційний спротив.

Атака виявилася надзвичайно ефективною: виведено з ладу понад 1173 комутатори провайдера і 10 серверів, знищивши всю інформацію на них. Через це вже п’ять днів підряд заблоковано надання інтернет-послуг та зв’язку для ряду стратегічних підприємств міста. Відновлення цих послуг, як зазначають експерти, виглядає маловірогідним найближчим часом.

"BO Team" заявили про свою відповідальність за кібератаку, підкресливши, що "Вега" є єдиним провайдером у місті. Одне з ключових містоутворюючих підприємств, ВНІІТФ, яке займається розробкою ядерних боєприпасів, також підключено лише до цього провайдера.

В результаті атаки хакери отримали доступ до персональних даних і документів цього заводу, який перебуває під санкціями. Здобуті дані вказують на те, хто і як допомагає інституту обходити санкції. Зокрема, з переписки в соцмережах видно, що атака може призвести до зриву державного оборонного замовлення. “BO Team” не лише взяла на себе відповідальність за цей зрив, а й попередила, що це не остання їхня атака.

У свою чергу, компанія “Вега” повідомила лише про факт атаки на свою інфраструктуру, обіцяючи відновлення до 17 серпня. Однак, за прогнозами “BO Team”, відновлення може затягнутися на невизначений термін, імовірно, лише після серйозних проблем.

Нагадаємо, українські хакери з команди "Кібер Спротив" зламали e-mail листування одного з помічників Дмитра Медведєва, передавши частину отриманих даних на користь Сил оборони України.

Читайте також: