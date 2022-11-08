У чергах на виїзд з України стоять автівки та пішоходи: яка ситуація у пунктах пропуску

На західному кордоні України спостерігаються черги у пунктах пропуску.

У вівторок зранку, 8 листопада, у пунктах пропуску на кордоні із сусідніми державами утворилися черги з автівок та пішоходів.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Пункти пропуску до Польщі

Перед ПП "Устилуг" на виїзд очікують 20 легкових автомобілів, "Шегині" – у черзі 50 пішоходів. В інших пунктах пропуску на польському напрямку – черги відсутні.

Пункти пропуску до Словаччини

У пункті пропуску "Ужгород" на перетин кордону очікують очікує 10 авто, без пішоходів та автобусів.

Пункти пропуску до Угорщини

У пункті пропуску "Тиса"стоять 10 авто.

Пункти пропуску до Румунії

Черга у пункті пропуску "Порубне" – 30 автомобілів.

На пунктах пропуску до Молдови – черги відсутні.

Нагадаємо, на кордоні з Угорщиною тимчасово припинив роботу один із пунктів пропуску.

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