У чергах на виїзд з України стоять автівки та пішоходи: яка ситуація у пунктах пропуску

На західному кордоні України спостерігаються черги у пунктах пропуску.
У вівторок зранку, 8 листопада, у пунктах пропуску на кордоні із сусідніми державами утворилися черги з автівок та пішоходів.
Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон.
Пункти пропуску до Польщі
Перед ПП "Устилуг" на виїзд очікують 20 легкових автомобілів, "Шегині" – у черзі 50 пішоходів. В інших пунктах пропуску на польському напрямку – черги відсутні.
Пункти пропуску до Словаччини
У пункті пропуску "Ужгород" на перетин кордону очікують очікує 10 авто, без пішоходів та автобусів.
Пункти пропуску до Угорщини
У пункті пропуску "Тиса"стоять 10 авто.
Пункти пропуску до Румунії
Черга у пункті пропуску "Порубне" – 30 автомобілів.
На пунктах пропуску до Молдови – черги відсутні.
Нагадаємо, на кордоні з Угорщиною тимчасово припинив роботу один із пунктів пропуску.
Читайте також:
- На Закарпатті батько-іноземець намагався викрасти та вивезти дитину з України
- В Україні судитимуть ухилянтів від мобілізації з Києва, Полтави та Одеси: що відомо
- Австрія скасовує безкоштовний проїзд для українських біженців: подробиці