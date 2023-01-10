У чергах на виїзд з України стоять понад 200 автівок та автобуси

У пунктах пропуску на виїзд до Молдови та Румунії черги відсутні.

Станом на ранок 10 січня на виїзд з України перед пунктами пропуску із сусідніми державами утворилися черги із 215 автомобілів та 5 автобусів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Найбільші черги фіксують на кордоні з Польщею. Зокрема, перед пунктом пропуску "Устилуг" на виїзд очікують 80 автівок, перед ПП "Угринів" – 30 автівок. Біля пункту пропуску "Краківець" у черзі стоять 30 автівок та три автобуси.

На кордоні зі Словаччиною на виїзд очікують 20 автівок перед ПП "Малий Березний" , а перед ПП "Ужгород" – 25 легківок та один автобус.

На кордоні з Угорщиною у ПП "Тиса" на виїзд очікують 30 автівок та один автобус.

На румунському та молдовському напрямках черг немає.

Нагадаємо, на Житомирщині викрили незаконну схему перетину кордону – чоловіки поспіхом одружувалися та ставали багатодітними батьками.

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