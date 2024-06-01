У Чернівцях сталася бійка за участі працівника ТЦК: що відомо

Поліція зареєструвала звернення 43-річного жителя Києва, який повідомив, що його вдарив працівник ТЦК та СП.

У суботу, 1 червня, у місті Чернівці сталася бійка між 43-річний киянином та працівником місцевого ТЦК та СП. Обставини цієї сутички з’ясовує поліція.

Інцидент, який виник між військовим та цивільним, підтвердили в Чернівецькому обласному ТЦК та СП.

У військовому відомстві стверджують, що “військовозобов'язаний здійснив напад і вдарив представника ТЦК та СП, чим спровокував удар у відповідь”.

Крім того, йдеться в заяві обласного ТЦК, “нападник ображав честь та гідність військовослужбовця” та начебто висловлював на його адресу погрози.

Цей випадок у військкоматі називають проявом “агресивної поведінки громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку”.

“Щодо інциденту триває перевірка з метою з’ясування всіх обставини. За її результатами будуть вжиті всі необхідні організаційні і правові заходи. Наголошуємо, опір чи перешкоджання діяльності військовослужбовців ТЦК та СП матимуть наслідки, а порушники нестимуть адміністративну або кримінальну відповідальність”, - попередили в Чернівецькому обласному ТЦК та СП.

Що кажуть в поліції

Тим часом речниця управління Нацполіції в Чернівецькій області повідомила в коментарі “Укрінформу”, що із заявою до поліції звернувся цивільний громадянин, 43-річний житель Києва, який повідомив, що його вдарив працівник ТЦК та СП.

Звернення потерпілого зареєстрували в Єдиному обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Наразі поліцейські проводять ретельну перевірку за цією заявою.

Про заяву від військовослужбовця про скоєний на нього напад в поліції наразі не повідомили.

Нагадаємо, у селі Черепківці Чернівецької області під час проведення заходів з оповіщення військовозобов'язаний напав із застосуванням газового балончика на представника ТЦК та СП. Потерпілий військовослужбовець отримав серйозні травми.

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