У Черкасах 11-класник освідчився своїй дівчині під час останнього дзвоника (зворушливе відео)

У Черкасах під час свята останнього дзвоника одинадцятикласник освідчився своїй коханій.

Відео зворушливого моменту опублікували у Мережі.

Під час виконання спільного танцю з однокласниками випускник запросив свою дівчину у центр кола, де дістав каблучку та став на одне коліно, зробивши пропозицію руки і серця. Вона відповіла "так". Ці слова присутні зустріли гучними оплесками.

У Черкасах 11-класник зробив пропозицію своїй дівчині під час останнього дзвоника

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У коментарі "УП. Життя" Марія (саме так звуть випускницю, якій освідчилися у коханні) зізналася, що пропозиція була для неї цілковитою несподіванкою, адже раніше пара не обговорювала одруження.

"Це було максимально неочікувано. Перша емоція, яка приходить у голову – це шок, але згодом – тільки позитивні відчуття. Я погодилася, не задумуючись (сміється)", – розповіла вона

За словами дівчини, ніхто не знав про плани юнака освідчитись. Хлопець поділився таємницею лише із хореографом, який ставив танець для випускників.

"Він розповідав, що дуже переймався з приводу цього. І навіть перед самим танцем сказав мені, як сильно переживає. Я тоді дуже сильно здивувалася, аж потім усе зрозуміла", – додала Марія.

Молоді люди планують спільне майбутнє, однак після закінчення школи планують вступати у різні вищі навчальні заклади.

Раніше повідомлялося, що в Україні через війну літні канікули можуть скоротити.

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