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У Черкасах чоловік із криком "я - король Сатурна" вистрибнув з 7 поверху та майже не постраждав

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У Черкасах чоловік із криком "я - король Сатурна" вистрибнув з 7 поверху та майже не постраждав

Фото: Поліція Київської області

Чоловіка госпіталізували до психо-неврологічного диспансеру.

У Черкасах чоловік із криком "я - король Сатурна" стрибнув із 7 поверху. Під час падіння він гепнувся на дерево та майже не постраждав. 

Про це повідомляє черкаське видання ЗМІ.ck.ua. 

Речниця КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської області" Ірина Назарок розповіла, що в чоловіка є проблеми із психікою. Він 25 січня вистрибнув із 7 поверху та майже не постраждав. Через те, що потерпілий "приземлився" на дерево, його знімали рятувальники. 

"Як виявилось, чоловік - обліковий хворий. Він вистрибнув з вікна і "приземлився" на дерево. Звідти його зняли рятувальники і передали медикам. У 39-річного пацієнта незначні садна. Його доправили до Черкаського психо-неврологічного диспансеру", - повідомила Назарок. 

У Мережі також опублікували відео інциденту. На ньому чути, що потерпілий називає себе "королем Сатурна" та каже, що невідомі намагаються його вбити. 

Нагадаємо, у Дніпрі 15-річна дівчинка намагалася вчинити самогубство, стрибнувши з Центрального мосту. Разом із родиною підліток переїхала з тимчасово окупованого РФ Сєвєродонецька.

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Дата публікації
Перегляди
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