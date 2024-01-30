У Черкасах чоловік наводив ракети РФ на військові частини і позиції ППО: його пояснення шокують

На суді чоловік заявив, що здавав позиції ЗСУ через гроші.

У Черкасах до 9 років позбавлення волі засудили чоловіка, який наводив ракети на місця дислокації ЗСУ та позиції ППО. На суді він цинічно заявив, що співпрацював з окупантами, бо "хотів грошей".

Про це йдеться у вироку Соснівського районного суду міста Черкаси.

За даними суду, підозрюваний у березні 2023 року погодився співпрацювати з російськими окупантами. Загарбники йому пообіцяли платити від 10 доларів за здавання позицій ЗСУ. Зрадник від квітня до червня 2023 року здавав окупантам місця розташувань військових містечок, частин та позицій ППО на одному із міжнародних аеропортів.

На суді чоловік визнав, що працював на Росію. Свої дії він пояснив тим, що 2022 року втратив роботу і йому потрібні були гроші.

Суд дослідив переписку підозрюваного з росіянином, у якій окупант поцікавився, чи "готовий українець служити великій Росії", на що житель Черкас цинічно відповів, що йому потрібні лише гроші. Загалом за понад два місяці роботи на загарбників підозрюваний заробив трохи більше 27 тисяч гривень. Водночас, він навів ракету навіть на частину, в якій дислокувався його знайомий.

Жителя Черкас визнали винним за ч. 3 ст. 114-2 КК України та засудили до 9 років позбавлення волі.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Києві чоловік здав Росії місця дислокації ЗСУ.

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