У Черкасах чоловік відмовився від мобілізації через матір із 3 групою інвалідності: як його покарали

У Черкасах до іспитового терміну позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, але відмовився від мобілізації через матір з 3 групою інвалідності.

Про це йдеться у вироку Соснівського районного суду м. Черкаси.

За даними суду, жителя Черкас у лютому 2023 року визнали придатним до служби в армії. Проте у приміщенні ТЦК і СП він відмовився підписувати документ про отримання бойової повістки та самовільно покинув військкомат.

На суді чоловік розповів, що йому намагались вручити бойову повістку на 17 лютого 2023 року, проте він відмовився підписувати документи про її отримання. Чоловік підтвердив, що він самовільно покинув приміщення ТЦК і СП. Причиною відмови від служби в армії стало те, що в ухилянта є матір з 3 групою інвалідності. Він додав, що не хоче служити в армії, проте допомагає ЗСУ донатами.

Суд підтвердив, що чоловік живе із мамою-пенсіонеркою з 3 групою інвалідності і те, що у жовтні 2023 року він переказував гроші на потреби українського війська.

Чоловіка визнали винним за ст. 336 КК України. Його засудили до 3 років позбавлення волі, замінивши цей термін на 1 рік іспитового. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Харківській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, але пів року ховався від мобілізації на дачі.

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