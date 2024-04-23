У Черкасах чоловік заманив 14-річну дівчину до кафе та пропонував "купити її цноту": як все закінчилось

У Черкасах судили чоловіка, який заманив до ресторану 14-річну дівчину та пропонував "купити її цноту". Тоді потерпілу врятували офіціантки.

Про це йдеться у вироку Соснівського районного суду м. Черкаси від 17 квітня 2024 року.

Чоловік на суді провину заперечив

За даними суду, у вересні 2020 дорослий чоловік познайомився на вулиці із 14-річною дівчиною. Він запропонував їй повечеряти у ресторані. Там підозрюваний розмовляв із потерпілою на сексуальні теми, зокрема продажу дівочої цноти та торкався до неї.

На суді чоловік провину визнав тільки частково. Він пояснив, що був нетверезий та дійсно підійшов до незнайомої дівчини. Він розпитував її про навчання, батьків. Тоді він купив їй газований напій. Далі - запропонував піти повечеряти до ресторану, де обрав непримітне місце, бо "там були дивани". Чоловік підтвердив, що замовив потерпілій вино, проте нібито не змушував її пити. Також він заперечив, що спілкувався із підлітком на теми сексу.

Що розповіла потерпіла

Проте потерпіла розповіла іншу версію подій. Вона зазначила, що на момент вчинення злочину їй було 14 років. Коли вона гуляла біля магазину, до неї підійшов чоловік, якому на вигляд близько 50 років. Він почав розпитувати де вона проживає, де навчається. Він запитав скільки їй років, на що вона відповіла, що їй 14 років. Згодом чоловік заманив її до ресторану, де змушував пити вино.

"Він вів розмови на тему сексу, про статеві зносини і торкався її тіла. Чоловік підсовувався до неї та обнімав. Вона від нього відсувалась, а він до неї притулявся. Чоловік запитував про її сексуальні відносини, запитував чи є у неї хлопець, чи вміє вона цілуватись та пропонував їй навчити цілуватись. Також, він сказав їй, що можна продати цноту", - йдеться у свідченні потерпілої.

Що сказали працівники ресторану

На суді виступили також працівники ресторану, які підтримали дівчину. Одна із офіціанток розповіла, що вона побачила, як чоловік у віці прийшов до закладу із дівчинкою. Він змушував її пити вино.

"Вона бачила як підсудний торкався до тіла дівчинки та притискав її до себе. Він взяв її за шию та наполегливо пропонував дівчинці випити вино, фактично змушуючи її випити. Почав притуляти дівчинку до себе, але вона відштовхувалась від нього. Обурюючись поведінкою чоловіка, свідок забрала дівчинку. На запитання, хто цей чоловік дівчинка відповіла, що не знає його та хотіла від нього втекти. Свідок викликала працівників поліції", - йдеться у свідченні працівниці закладу.

Це також підтвердили й інші працівники ресторану та відвідувач закладу.

Вирок суду

Суд проаналізував матеріали слідства та визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 156 КК України. Його засудили до 1 року іспитового терміну. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

"З урахуванням форми, виду, ступеня вини, мотивів і мети кримінального правопорушення, відсутність обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання особи обвинуваченого. Він на обліках у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, одружений, працює, здійснює внески на користь ЗСУ та займається ремонтом техніки для останніх, за місцем проживання характеризується позитивно, вперше вчинив нетяжкий злочин, раніше не судимий, є пенсіонером, має незадовільний стан здоров`я", - йдеться у матеріалах суду.

Вирок суду

Нагадаємо, чоловік відгамселив косою двох сусідів та копа через "гній та каміння".

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