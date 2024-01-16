У Черкасах депутат агітував за "перемогу Росії" і заявляв, що стане гауляйтером - чим усе закінчилось

У Черкасах до 5 років позбавлення волі засудили депутата міської ради від забороненої проросійської партії ОПЗЖ, який агітував за "перемогу Росії", знищення України та вбивства військових.

Про це йдеться у вироку Придніпровського районного суду м. Черкаси.

Депутат агітував за Путіна та перемогу Росії

За даними суду, підозрюваним є депутат Черкаської міської ради від забороненої партії ОПЗЖ. Слідство встановило, що він підтримував війну Путіна, закликав знищити українських військових "заради миру". Також депутат бажав Росії перемоги та закликав окупантів до ще активніших дій - зокрема ракетних атак.

Також депутат прославляв російських окупантів, які нібито "не воюють проти цивільних, навідмінно від армії США".

"За перемогу Росії на нашій багатостраждальній українській землі. Треба її очистити. На вас вся надія. На вас дуже великі надії!", - заявляв депутат.

Подібне він постійно говорив своїй дружині та найближчому оточенню.

Що сказав підозрюваний депутат

На суді депутат провини не визнав та не розкаявся. Він заявив, що дійсно є членом ОПЗЖ та головою фракції. Він переконував, що у розмовах бажав перемоги Україні і його нібито "не так зрозуміли".

Він заявив, що справді купив квиток на автобус і планував спочатку виїхати до Болгарії, а оскільки його син живе у США.

"Виїжджати з країни не збирався, лише до сина в Америку планував, так як він у нього моряк, просто хотів з ним побачитися, оскільки не бачився майже рік. Якби хотів поїхати з країни, то зробив би це у перші дні початку війни", - заявив депутат на суді.

Свідчення підозрюваного / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Що сказали свідки

На суді також вивчили заяву колеги депутата від ОПЗЖ. Той повідомив, що підозрюваний хвалився тим, що після окупації він керуватиме Черкащиною. Це його вкрай обурило, а тому він звернувся до СБУ.

"Депутат продовжує спілкуватись з людьми в місті, яким розповідає, що армія РФ проводить вимушену "спеціальну операцію по денацифікації та демілітаризації України" від "нациків та фашистів", які правлять в нашій країні, що скоро наша держава буде звільнена від "фашистсько-бандерівських окупантів і російськомовне населення та електорат ОПЗЖ" буде панувати в країні, а він особисто планує зайняти посаду в Черкаській окупованій адміністрації та працювати на користь Росії", - йдеться у заяві свідка.

Ще один свідок підтвердив ці слова, додавши, що підозрюваний у червні 2022 року проводив роботу із виборцями та розбудовував ОПЗЖ, щоб після окупації стати гауляйтером регіону.

Це підтвердили й інші свідки, які чули розмови підозрюваного.

Вирок суду

Суд визнав депутата винним за ч.1 ст.436-2 КК України та ч.3 ст.436-2 КК України. Його засудили до 5 років позбавлення волі.

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

За даними місцевих ЗМІ, засудженим є депутат міської ради від ОПЗЖ Олександр Замирайла.

Нагадаємо, у Харкові до довічного позбавлення волі засудили місцевого охоронця, який навів російську ракету на приміщення Харківської ОВА та склади зі зброєю. На суді він провину заперечував та заявляв, що нібито його підставили.

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