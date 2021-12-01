У Черкасах лікарі витягнули голку з горла дитини: чого не можна робити у такій ситуації (поради)

Медики врятували дитину і розповіли, чого не слід робити у випадку, якщо сторонній предмет потрапив до дихальних шляхи малюка.
Лікарі Черкаської обласної дитячої лікарні витягнули голку з дихальних шляхів дитини.
Про це повідомляється на сторінці медзакладу у Facebook.
"+ 1 врятоване маленьке життя на рахунку нашої команди. Фахівці хірургічного, приймального та анастезіологічного відділення Черкаської обласної лікарні вилучили стороннє тіло з дихальних шляхів дитини", - розповіли у медзакладі.
Команда лікарів та медсестер спрацювала злагоджено та максимально оперативно, тому все завершилось вдало.
Лікарі також розповіли, чого не слід робити у випадку, якщо сторонній предмет потрапив до дихальних шляхів малюка.
"Анатомічно дихальні шляхи дитини є малого розміру. Тим паче, малюки часто з огляду на вік не спроможні ретельно пережовувати їжу. Удари по спині, спроби "наосліп" витягнути стороннє тіло руками, перевертання дитини та струшування її можуть привести до повного удавлення або травм", - застерегли медики.
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