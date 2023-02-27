У Черкасах на кладовищі знайшли мертвого чоловіка: перші подробиці вбивства

34-річний мешканець села Мошни затриманий через вбивство свого товариша. Йому загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Про це повідомили у поліції Черкаської області.

"23 лютого жителі Черкас на місцевому кладовищі, що по вулиці Одеській, виявили мертвого чоловіка з розбитою головою.

Правоохоронці встановили зв’язок між 34-річним мешканцем села та загиблим чоловіком. Між ними на ґрунті ревнощів виник конфлікт, що призвів до бійки. Зловмисник взяв палицю та вдарив нею декілька разів товариша по голові. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер", - повідомили у поліції.

Після огляду місця злочину та збору доказів, правоохоронці затримали чоловіка та повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Черкащанину загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Розслідування справи триває.

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