У Черкасах на вулиці сталася стрілянина:  є поранений

Наразі на місці події працюють правоохоронці.
Сьогодні, 22 вересня, на вулиці Байди Вишневецького сталася стрілянина. Наразі патрульні забезпечують охорону прилеглої території.
Про це повідомили у поліції Черкаської області.
У результаті було поранено одного чоловіка, його доправлено до Третьої міської лікарні.
На місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює усі обставини. Відомості зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
Нагадаємо, в Івано-Франківську чоловік влаштував стрілянину на вулиці і поранив місцевого жителя.