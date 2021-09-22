Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

У Черкасах на вулиці сталася стрілянина:  є поранений

У Черкасах на вулиці сталася стрілянина:  є поранений

ГУ Національної поліції в Черкаській області

Наразі на місці події працюють правоохоронці. 

Сьогодні, 22 вересня, на вулиці Байди Вишневецького сталася стрілянина. Наразі патрульні забезпечують охорону прилеглої території.

Про це повідомили у поліції Черкаської області.

У результаті  було поранено одного чоловіка, його доправлено до Третьої міської лікарні. 

На місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює усі обставини. Відомості зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань. 

Нагадаємо, в Івано-Франківську чоловік влаштував стрілянину на вулиці і поранив місцевого жителя.

Новини України: стрілянина в центрі Києва – суд обирає запобіжний захід порушнику

Новини України: стрілянина в центрі Києва – суд обирає запобіжний захід порушнику
Наступна публікація