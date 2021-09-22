У Черкасах на вулиці сталася стрілянина: є поранений

У Черкасах на вулиці сталася стрілянина: є поранений

Наразі на місці події працюють правоохоронці.

Сьогодні, 22 вересня, на вулиці Байди Вишневецького сталася стрілянина. Наразі патрульні забезпечують охорону прилеглої території.

Про це повідомили у поліції Черкаської області.

У результаті було поранено одного чоловіка, його доправлено до Третьої міської лікарні.

На місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює усі обставини. Відомості зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Нагадаємо, в Івано-Франківську чоловік влаштував стрілянину на вулиці і поранив місцевого жителя.

Новини України: стрілянина в центрі Києва – суд обирає запобіжний захід порушнику

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання